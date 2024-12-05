Чоловік врятував з пожежі сім’ю з шістьма дітьми на Буковині 

У Селятині Чернівецької області 33-річний місцевий житель Юрій Горбан проявив героїзм, врятувавши шістьох дітей та їхніх батьків із палаючого будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Помітивши дим у сусідньому домі, Юрій негайно кинувся на допомогу. Він переліз через паркан, вибив двері та почав евакуювати мешканців. Серед врятованих дітей — наймолодший, якому всього кілька місяців, і найстарший, 12-річний підліток. Після того як Юрій виніс дітей, він повернувся в дім, щоб допомогти їхнім батькам — жінці 1994 року народження та чоловіку 2002 року народження.

На місце події оперативно прибули пожежники, які ліквідували вогонь, що охопив 65 квадратних метрів будинку. На жаль, будівля була повністю знищена. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Раніше повідомлялося про трагедію на Харківщині, де під час пожежі загинули п’ятеро людей, серед них четверо дітей. Матері загиблих оголосили підозру через невиконання батьківських обов’язків.