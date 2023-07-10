Суспільство

Чоловік, озброєний ножем здійснив напад на дитячий садок: загинуло троє дітей

10 Липня 2023 17:50
65
читать на русском →
діти, китай, загиблі

У Китаї під час збройного нападу на  дитсадок було вбито шістьох людей. Ножовий інцидент трапився у повіті Ляньцзян.

Про це повідомляє Reuters.

Після нападу, який стався вранці, коли батьки відвозили дітей на заняття, поліція заарештувала 25-річного підозрюваного чоловіка. 

Серед убитих – троє дітей, вихователь і двоє батьків, зазначило BBC. Також є один поранений.

Мотивів та деталей вбивства, правоохоронці не повідомляють. Відоме лише ім’я затриманого – Ву.

За даними державних ЗМІ Китаю, у підозрюваного чоловіка був неврологічний розлад і він написав на стінах свого будинку слова про смерть.

Подібні злочини є рідкістю в країні, оскільки, там діють суворі заходи безпеки та закони щодо зберігання зброї. Проте випадки збройних нападів у дитячих садках за останні кілька років викликали занепокоєння щодо безпеки в закладах освіти.

Новина про ножову сутичку викликала бурхливе обговорення в соцмережі Китаю Weibo. Деякі користувачі закликали призначити підозрюваному смертну кару.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Липня 2023 18:40
20

Росіяни скинули авіабомбу на місто Оріхів: загинуло 4 людей
10 Липня 2023 19:32
4

Кількість жертв внаслідок ворожого удару по Оріхову зросла до п’яти
10 Липня 2023 17:32
41

На трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП: є загиблий
10 Липня 2023 14:43
26

Сили оборони за тиждень звільнили 14 квадратних кілометрів території – Маляр 
10 Липня 2023 13:25
95

Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі. ПВК пропонували варіанти працевлаштування, – Пєсков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки