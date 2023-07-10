Чоловік, озброєний ножем здійснив напад на дитячий садок: загинуло троє дітей

У Китаї під час збройного нападу на дитсадок було вбито шістьох людей. Ножовий інцидент трапився у повіті Ляньцзян.

Про це повідомляє Reuters.

Після нападу, який стався вранці, коли батьки відвозили дітей на заняття, поліція заарештувала 25-річного підозрюваного чоловіка.

Серед убитих – троє дітей, вихователь і двоє батьків, зазначило BBC. Також є один поранений.

Мотивів та деталей вбивства, правоохоронці не повідомляють. Відоме лише ім’я затриманого – Ву.

За даними державних ЗМІ Китаю, у підозрюваного чоловіка був неврологічний розлад і він написав на стінах свого будинку слова про смерть.

Подібні злочини є рідкістю в країні, оскільки, там діють суворі заходи безпеки та закони щодо зберігання зброї. Проте випадки збройних нападів у дитячих садках за останні кілька років викликали занепокоєння щодо безпеки в закладах освіти.

Новина про ножову сутичку викликала бурхливе обговорення в соцмережі Китаю Weibo. Деякі користувачі закликали призначити підозрюваному смертну кару.