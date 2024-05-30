Чоловік намагався незаконно вивезти з України 82 тисячі євро

Співробітники митно-податкової служби Підкарпатської ДПІ перевірили вантажівку, яка в’їжджала до Польщі, та прямувала без вантажу через польсько-український кордон. Пасажир автомобіля, 40-річний громадянин України, перевозив у багажі готівку.

Про це повідомили у палаті податкової адміністрації в Жешуві.

Інцидент трапився під час огляду автомобіля на пункті пропуску Нижанковичі-Мальховіце.

“Відносно мандрівника, який не подав обов’язкове декларування провезення валюти, відкрито кримінальне провадження”, – йдеться у повідомленні.

У Національній податковій адміністрації Польщі нагадали, що особи, які перетинають державний кордон, зобов’язані письмово повідомляти про ввезення в країну та вивезення за кордон вітчизняних або іноземних платіжних засобів, якщо їх вартість перевищує загальний еквівалент 10 тис. євро. За невиконання цього обов’язку або внесення неправдивих даних у декларації передбачено штраф, додали у відомстві.