Четвертий етап Кубка світу: Дмитро Підручний – шостий у гонці переслідування

У суботу, 11 січня, на етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в цій дисципліні представили три спортсмени: Дмитро Підручний (4-та стартова позиція), Віталій Мандзин (17-та) і Тарас Лесюк (34-та).

Найкращий результат серед українців продемонстрував Дмитро Підручний. Незважаючи на три штрафних кола, він завершив гонку на високій шостій позиції.

Віталій Мандзин також увійшов до залікової зони, посівши 20-те місце. Тарас Лесюк фінішував 37-м.

Перемогу в гонці святкували біатлоністи з Норвегії, які повністю зайняли п’єдестал пошани. Стурла Легрейд виборов золото, Тар’єй Бьо став другим, а Йоганнес Бьо – третім.

Раніше цього дня відбулася жіноча гонка переслідування. Україну в ній представила Христина Дмитренко, яка фінішувала на 30-му місці.

Етап у Обергофі завершиться в неділю, 12 січня. У програмі – класична та одиночна змішані естафети, старт яких запланований на 13:20 та 15:30 за київським часом відповідно.