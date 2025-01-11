Спорт

Кубок світу з біатлону в Обергофі: як виступили українки у персьюті
11 Січня 2025 14:37
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Лу Жанмонно на вогневому рубежі в Обергофі / Фото Nordic Focus
Лу Жанмонно на вогневому рубежі в Обергофі / Фото Nordic Focus

У німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування — перший старт третього змагального дня етапу Кубка світу з біатлону. У змаганнях взяли участь 60 біатлоністок, серед яких дві представниці України.

Від нашої країни на старт гонки відібралися Юлія Джима, Христина Дмитренко та дебютантка етапів Кубка світу Дарина Чалик. Однак Юлія Джима через хворобу знялася зі змагань ще до старту.

Результати українок

Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українських спортсменок. Вона впевнено пройшла перші два вогневі рубежі без помилок, але поступалася лідерці гонки Жюлії Сімон понад дві хвилини, перебуваючи на 29-й позиції. На третьому рубежі Христина заробила одне штрафне коло, проте завершила гонку з «чистою» стрільбою на четвертому рубежі та фінішувала на 30-му місці.

Дарина Чалик розпочала гонку на 57-й позиції, але на перших двох вогневих рубежах допустила шість хиб і опустилася на 58-ме місце. Після третього вогневого рубежу спортсменка не змогла продовжити змагання через значне відставання на коло.

Переможниці гонки

Перемогу в гонці здобула французька біатлоністка Лу Жанмонно. Срібною призеркою стала Марен Кіркейде з Норвегії, а бронзу виборола представниця Швеції Ельвіра Еберг.

Чоловіча гонка переслідування

У суботу, 11 січня, на етапі Кубка світу відбудеться ще одна гонка переслідування — цього разу чоловіча. Її початок заплановано на 15:45 за київським часом.


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