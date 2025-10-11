Четверо загиблих і 12 поранених після масової стрілянини у Міссісіпі

Чотирьох людей убито та ще 12 поранено, четверо з них — у критичному стані, внаслідок масової стрілянини в американському штаті Міссісіпі.

Стрілянина сталася близько опівночі на головній вулиці міста Ліланд, приблизно за 190 км на північний схід від столиці штату Джексона, повідомив ВВС мер Джон Лі. Чотирьох поранених доправили до лікарні гелікоптерами. Підозрюваних наразі не затримано, триває поліцейська облавна операція.

У п’ятницю в Ліланді було людніше, ніж зазвичай: місцева школа проводила матч з американського футболу в межах свята випускників. Мер наголосив, що стрілянина не сталася на території шкільного кампусу, додавши, що це традиційний захід, який роками проходив без інцидентів у місті з населенням близько 3,7 тис. осіб.

Увечері п’ятниці також повідомлялося про окрему смертельну стрілянину в іншому містечку Міссісіпі — Гайдельберзі, приблизно за 200 миль на південний схід від Ліланда. За даними місцевої поліції, там загинули дві людини. Указівок на зв’язок між подіями в Ліланді та Гайдельберзі немає.