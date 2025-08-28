Четверо людей загинули внаслідок масованої атаки на Київ, десятки постраждалих

У ніч на 28 серпня російські військові здійснили чергову комбіновану атаку на Київ. У результаті загинули четверо людей, серед яких двоє дітей. Відомо про понад 20 поранених.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Реклама

Реклама

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, для обстрілу столиць військові РФ застосували ударні БпЛА та ракети різних типів.

Наслідки атаки фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Найбільше постраждала житлова забудова Дарницького та Дніпровського районів.

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину п’ятиповерхівки. На місці триває рятувальна операція, під завалами шукають людей. Пошкоджені 9-ти та 16-поверховий житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садок.

У Дніпровському районі пошкоджена 25-поверхівка, дрон влучив у двір поруч з дев’ятиповерхівкою. На кількох локаціях горіли десятки автівок.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у центрі столиці є влучання в торгівельний центр.

В Голосіївському районі внаслідок атаки сталися пожежі на кількох локаціях, у понад десяти будинках пошкоджено вікна.

“Серед загиблих — 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані”, — написав Ткаченко.