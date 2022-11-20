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Черговий обстріл ЗАЕС: окупанти понад 12 разів влучили в об’єкти інфраструктури станції

20 Листопада 2022 14:53
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заес, обстріли

Сьогодні вранці, 20 листопада 2022 року, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 «прильотів» на майданчик Запорізької АЕС.

У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції, повідомляє Енергоатом.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга». Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються. Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Нещодавно Енергоатомом було ухвалено рішення, а Держатомрегулювання надано дозвіл щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Рашисти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності.

Однак цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.


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