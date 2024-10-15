Черговий блогер втік за кордон після зустрічі з ТЦК

Львівський блогер Юра Скайф виїхав до Варшави нібито “заради власної безпеки”. Про це він розповів у сториз в Instagram.

Він розповів, що його та друзів нібито зупинили “50 людей в масках, у чорному чи хакі”, які примушували всіх лягти на підлогу, а його самого буцімто побили.

Блогер опублікував відео, де йде однією з вулиць Варшави та закликав не дорікати йому тим, що він втік. Він також розповів, що дуже хотів залишитися в Україні, але “обставини склалися по-іншому”.

Поки невідомо, як йому вдалося перетнути кордон.