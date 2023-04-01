Новини

Через стан здоров’я митрополита Павла засідання суду перенесли

1 Квітня 2023 17:21
34
читать на русском →
суд, лавра, митрополит

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу на понеділок.

Обрання запобіжного заходу суд продовжить, 3 квітня, о 9:00. Засідання суду довелося перенести через стан здоров’я підозрюваного, передає УНН.

Підозрюваний митрополит УПЦ МП та намісник Лаври Павло Лебідь у залі суду заявив, що він “проти агресії”, але не згадав про Росію.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Квітня 2023 14:59
118

СБУ оприлюднила докази щодо митрополита Павла
1 Квітня 2023 17:21
34

Через стан здоров’я митрополита Павла засідання суду перенесли
1 Квітня 2023 16:45
28

МОК розкритикував рішення Уряду щодо заборони українцям виступати на турнірах із росіянами
1 Квітня 2023 14:24
58

Росіяни обстріляли Харківщину, вбили цивільного
1 Квітня 2023 12:28
118

США не надаватимуть Україні ATACMS, – Міллі
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки