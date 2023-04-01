Через стан здоров’я митрополита Павла засідання суду перенесли

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу на понеділок.

Обрання запобіжного заходу суд продовжить, 3 квітня, о 9:00. Засідання суду довелося перенести через стан здоров’я підозрюваного, передає УНН.

Підозрюваний митрополит УПЦ МП та намісник Лаври Павло Лебідь у залі суду заявив, що він “проти агресії”, але не згадав про Росію.

Митрополит Павло у залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"



Відео: УП pic.twitter.com/jLVrH9PGud — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2023

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.