Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 7 людей

Російські війська 10 березня здійснили понад 30 атак на Херсонську область, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні боєприпаси.

За даними Херсонської обласної прокуратури, під ударом опинилися Херсон, Інженерне, Антонівка та Берислав.

У Херсоні через удари дронів поранення дістали четверо цивільних, у передмісті Антонівці постраждала ще одна людина, а в Інженерному – двоє. Також поранено мешканця Берислава.

Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 18 об’єктів інфраструктури, серед яких житлові будинки, магазини, автомобілі, газопровід та освітні заклади.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).