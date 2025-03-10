Кримінал

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 7 людей
10 Березня 2025 19:53
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Наслідки російських обстрілів Херсонщини / Фото: Нацполіція
Наслідки російських обстрілів Херсонщини / Фото: Нацполіція

Російські війська 10 березня здійснили понад 30 атак на Херсонську область, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні боєприпаси.

За даними Херсонської обласної прокуратури, під ударом опинилися Херсон, Інженерне, Антонівка та Берислав.

У Херсоні через удари дронів поранення дістали четверо цивільних, у передмісті Антонівці постраждала ще одна людина, а в Інженерному – двоє. Також поранено мешканця Берислава.

Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 18 об’єктів інфраструктури, серед яких житлові будинки, магазини, автомобілі, газопровід та освітні заклади.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).


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