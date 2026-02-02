Через ревнощі спалив авто нового обранця колишньої: киянину загрожує до 10 років

У Києві судитимуть 49-річного чоловіка, який через ревнощі підпалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. Унаслідок пожежі автівка згоріла вщент, а сам підозрюваний отримав опіки руки.

Як повідомили в поліції Києва, наприкінці листопада до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля на вулиці Радунській. У результаті пожежі автомобіль Hyundai був повністю знищений вогнем.

У Києві судитимуть чоловіка, який через ревнощі підпалив автомобіль / Фото: Нацполіція

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік протягом кількох місяців намагався відновити стосунки з колишньою співмешканкою. Після чергової відмови він вирішив помститися супернику — облив його автомобіль легкозаймистою рідиною та підпалив, при цьому сам отримав опіки руки.

Оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 49-річний киянин, який зізнався у скоєному.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Досудове розслідування завершено, матеріали обвинувального акту скеровано до суду. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.