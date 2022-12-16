Суспільство

Через ракетні обстріли “Укренерго” оголосило про надзвичайну ситуацію

16 Грудня 2022 13:44
0
енергетика

Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака росії на енергосистему України.

Про це заявили в “Укренерго”.

Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

В електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

Це визначає настання режиму системної аварії, пояснили в компанії.

“При цьому, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року”, – йдеться у заяві.

Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 11:11
35

У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла
16 Грудня 2022 13:15
31

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова
16 Грудня 2022 11:49
45

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет
16 Грудня 2022 10:55
33

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
16 Грудня 2022 10:40
55

У Запорізькій області 15 влучань, – ОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки