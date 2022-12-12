Через позицію Угорщини ЄС поки не зміг узгодити 9-й пакет антиросійських санкцій

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ сьогодні не змогла погодити дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналістам голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

“Угоди поки міністрами не досягнуто, але я сподіваюся, що її буде досягнуто цього тижня”, – сказав Боррель після зустрічі міністрів.

Дев’ятий пакет не містить принципово нових секторальних санкцій, у ньому – лише санкції проти окремих персон та організацій, і, як пояснюють європейські дипломати, затвердити його заважає головним чином позиція Угорщини.

Угорська влада на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном конфліктує з Єврокомісією та більшістю інших країн ЄС, які звинувачують Орбана у відступі від демократичних норм Євросоюзу, зокрема, від принципу незалежності преси та судової влади.

Єврокомісія за це заморозила призначені Угорщині гроші – понад 13 млрд євро. Угорщина домагається скасування цієї заморозки, погрожуючи блокувати інші важливі для ЄС рішення і паралельно скаржачись, що вона дуже потерпає від санкцій проти Росії і потребує компенсації.

“Це дипломатія типу шантажу, і краще б ми її не бачили, але маємо те, що маємо”, – сказав дипломат агентству Reuters, який побажав залишитися неназваним.

Крім того, в уряду Орбана давно склалися прохолодні відносини з Україною: Будапешт звинувачував Київ у утисках угорського населення Закарпаття.