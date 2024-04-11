Через повені у Казахстані евакуювали понад 97 тисяч людей

У низці областей Казахстану вирують масштабні повені, внаслідок чого довелось евакуювати 97 852 осіб, з них 32 856 дітей.

Про це повідомили у МНС країни, передає TengriNews.

«В Акмолінській, Актюбінській, Атирауській, Костанайській, Північно-Казахстанській, Східно-Казахстанській областях залишаються підтопленими 3524 приватні житлові будинки та 502 дворові території. Відкачано понад 8,8 мільйона кубометрів талої води», – йдеться в повідомленні.

У пунктах тимчасового розміщення перебувають 7173 особи, з них 3494 дитини. У безпечне місце відігнано 88 561 сільськогосподарську тварину.