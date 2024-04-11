Суспільство

Через повені у Казахстані евакуювали понад 97 тисяч людей

11 Квітня 2024 10:55
читать на русском →
казахстан, повінь
Укрыплення проти затоплення / TengriNews

У низці областей Казахстану вирують масштабні повені, внаслідок чого довелось евакуювати 97 852 осіб, з них 32 856 дітей.

Про це повідомили у МНС країни, передає TengriNews

«В Акмолінській, Актюбінській, Атирауській, Костанайській, Північно-Казахстанській, Східно-Казахстанській областях залишаються підтопленими 3524 приватні житлові будинки та 502 дворові території. Відкачано понад 8,8 мільйона кубометрів талої води», – йдеться в повідомленні.

У пунктах тимчасового розміщення перебувають 7173 особи, з них 3494 дитини. У безпечне місце відігнано 88 561 сільськогосподарську тварину. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Квітня 2024 13:39

Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду
11 Квітня 2024 13:06

Окупанти обстріляли Миколаїв: є загиблі
11 Квітня 2024 11:39

Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС
11 Квітня 2024 11:16

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію
11 Квітня 2024 09:37

Окупанти вдарили по 2 теплоелектростанціях ДТЕК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки