Суспільство

Через падіння уламків ворожого БПЛа загорівся приватний будинок на Київщині
31 Липня 2024 08:41
читать на русском →
дрони, київ
Наслідки падіння дрона / ДСНС

Через падіння уламків безпілотника в Київській області у ніч на 31 липня, виникла пожежа у приватному будинку.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook

“Вночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку”.

Рятувальники повідомили, що пожежу було ліквідовано о 4.14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
31 Липня 2024 11:44

13 будинків було пошкоджено внаслідок нічної атаки дронів на Київщину 
31 Липня 2024 10:29

30 тисяч людей кожного місяця мобілізують до української армії – NYT
31 Липня 2024 10:18

Сили ППО збили 89 ворожих дронів у ніч та ранок 31 липня 
31 Липня 2024 07:30

ППО знищила понад 30 ворожих дронів над Києвом і біля столиці 
31 Липня 2024 07:18

Розклад змагань літньої Олімпіади у Парижі на 31 липня 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки