Через обстріли РФ постраждали троє жителів Донеччини

7 січня внаслідок обстрілів російської армії в Донецькій області поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє поліція Донецької області

Під ударом був Лиман, Покровськ, Торецьк та Андріївка. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.

Покровськ росіяни атакували з РСЗВ “Град” і артилерії – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки, гуртожиток, цех, автобус.

У Лимані внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватних оселі, господарську споруду, гараж.