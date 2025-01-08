Через обстріли РФ постраждали троє жителів Донеччини

7 січня внаслідок обстрілів російської армії в Донецькій області поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє поліція Донецької області
Під ударом був Лиман, Покровськ, Торецьк та Андріївка. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.
Покровськ росіяни атакували з РСЗВ “Град” і артилерії – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки, гуртожиток, цех, автобус.
У Лимані внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватних оселі, господарську споруду, гараж.