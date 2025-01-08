Кримінал

Через обстріли РФ постраждали троє жителів Донеччини
8 Січня 2025 10:58
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7 січня внаслідок обстрілів російської армії в Донецькій області поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє поліція Донецької області

Під ударом був Лиман, Покровськ, Торецьк та Андріївка. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.

Покровськ росіяни атакували з РСЗВ “Град” і артилерії – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки, гуртожиток, цех, автобус.

У Лимані внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватних оселі, господарську споруду, гараж.

Наслідки російського обстрілу Донеччини / Фото: Нацполіція

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