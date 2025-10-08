Через нічні обстріли змінює рух низка поїздів, — Укрзалізниця

Сьогодні, 8 жовтня, через російські атаки ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:
- №46 Ужгород — Харків;
- №113 Харків — Львів;
- №786 Київ — Терещенська;
- №116 Київ — Суми;
- 779 Суми — Київ;
- 787 Терещенська — Київ.
Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються на 2 години.
Також сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:
- №6901 Носівка — Київ (Північна);
- №6903 Ніжин — Київ-Волинський;
- №6907 Ніжин — Київ (Північна);
- №6909 Ніжин — Київ (Північна);
- №6674 Немішаєве — Святошин.
За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
- №895 Конотоп — Фастів;
- №892/891 Фастів — Славутич.