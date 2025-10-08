        Суспільство

        Через нічні обстріли змінює рух низка поїздів, — Укрзалізниця

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 08:19
        читать на русском →
        Пасажирський поїзд / Фото: Укрзалізниця
        Пасажирський поїзд / Фото: Укрзалізниця

        Сьогодні, 8 жовтня, через російські атаки ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

        Реклама
        Реклама

        • №46 Ужгород — Харків;
        • №113 Харків — Львів;
        • №786 Київ — Терещенська;
        • №116 Київ — Суми;
        • 779 Суми — Київ;
        • 787 Терещенська — Київ.

        Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються на 2 години.

        Також сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:

        • №6901 Носівка — Київ (Північна);
        • №6903 Ніжин — Київ-Волинський;
        • №6907 Ніжин — Київ (Північна);
        • №6909 Ніжин — Київ (Північна);
        • №6674 Немішаєве — Святошин.

        За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

        • №895 Конотоп — Фастів;
        • №892/891 Фастів — Славутич.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини