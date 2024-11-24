Через мобілізацію у Кривому Розі не можуть розпочати опалювальний сезон

У Кривому Розі серйозні проблеми з подачею тепла. Це сталося через мобілізацію, повідомляє АТ “Криворізька теплоцентраль”.

“Через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії”, – йдеться у повідомленні.

П’ять з шести котельних АТ “Криворізька теплоцентраль” станом на зараз в роботі. Проте, через аварії на теплових мережах, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла.

Наразі без опалення в Кривому Розі майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 навчальні заклади.

Такі цифри озвучив віце-прем’єр Олексій Кулеба, який приїхав до міста. Ухвалено рішення направити до Кривого Рогу 12 додаткових бригад з інших регіонів.

Відновити теплопостачання планують до 8 грудня.