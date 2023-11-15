Суспільство

Через Дію відтепер можна замовити доставку водійського посвідчення

15 Листопада 2023 18:04
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Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило послугу з заміни водійського посвідчення у Дії: відтепер у застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення Укрпошти чи кур’єром.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінцифри у Facebook.

“Більше жодних поїздок в інший кінець міста та годин, проведених у черзі. Отримати пластиковий документ можна за кілька кліків у застосунку”, — йдеться у повідомленні.

Як замовити доставку водійського посвідчення

  • Обрати послугу Заміна посвідчення водія в Дії,
  • обрати тип посвідчення — цифрове + пластик,
  • обрати спосіб доставки: самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур’єром за вказаною адресою.
  • зазначити контактні дані та підписати заяву,
  • оплатити послугу протягом 10 хвилин.

“Нагадуємо, замінити посвідчення водія в Дії можна, якщо ви змінили прізвище, хочете обміняти пластик на цифровий документ, втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки і хочете замінити його на постійне”, — додали у міністерстві.


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