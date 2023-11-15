Через Дію відтепер можна замовити доставку водійського посвідчення

Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило послугу з заміни водійського посвідчення у Дії: відтепер у застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення Укрпошти чи кур’єром.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінцифри у Facebook.

“Більше жодних поїздок в інший кінець міста та годин, проведених у черзі. Отримати пластиковий документ можна за кілька кліків у застосунку”, — йдеться у повідомленні.

Як замовити доставку водійського посвідчення

Обрати послугу Заміна посвідчення водія в Дії,

обрати тип посвідчення — цифрове + пластик,

обрати спосіб доставки: самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур’єром за вказаною адресою.

зазначити контактні дані та підписати заяву,

оплатити послугу протягом 10 хвилин.

“Нагадуємо, замінити посвідчення водія в Дії можна, якщо ви змінили прізвище, хочете обміняти пластик на цифровий документ, втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки і хочете замінити його на постійне”, — додали у міністерстві.