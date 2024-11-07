Через бойові дії вісім громад Харківщини не розпочали опалювальний сезон

Вісім з 56громад Харківської області не розпочали опалювальний сезон.

Про це під час брифінгу повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

До них відносяться Вільхуватська, Дворічанська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська, Петропавлівська громади Куп’янського району, Вовчанська громада Чугуївського району, Липецька громада у Харківському районі. Через бойові дії та пошкодження інфраструктури там не можуть розпочати опалювальний сезон.

“Ворог продовжує бити по наших об’єктах, по нашій критичній інфраструктурі. Те, що ми бачимо, він буде це продовжувати робити, тому опалювальний сезон буде досить важкий”, — сказав Синєгубов.

Паливною деревиною мають забезпечити 44 тис. домогосподарств на Харківщині, майже 6 тис. дрова вже отримали, 2 тис. — гроші на її придбання, зазначив керівник ОВА. За його словами, газом у балонах мають забезпечити 22 тис. домогосподарств.

“Ми вже визначилися, через яку мережу станцій, буде реалізовуватись цей проєкт”, — запевнив Олег Синєгубов.