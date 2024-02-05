Економіка

Через атаки хуситів доходи Суецького каналу скоротилися вдвічі — Bloomberg

5 Лютого 2024 10:39
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ємен
Суецький канал / Фото AP

Після початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі дохід Суецького каналу впав майже вдвічі в січні, бо великі судноплавні компанії стали уникати цього водного шляху.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця дохід склав близько 428 мільйонів доларів у порівнянні з 804 мільйонами доларів за той самий період 2023 року, повідомив глава Управління Суецького каналу Усама Рабі. За його словами, кількість суден, що плавають каналом, скоротилася на 36%.

Підтримувані Іраном хусити в Ємені, які почали атакувати торгові судна у відповідь на конфлікт у Газі, не послаблюються навіть після того, як США та їхні союзники почали авіаудари 12 січня, щоб стримати їх.

Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою, а також важливим джерелом надходження іноземної валюти для Єгипту, торік канал приніс країні прибуток у близько 10,25 млрд дол. США.

До початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі наприкінці минулого року, Єгипет працював над розширенням водного шляху в Суецькому каналі.


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