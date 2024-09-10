Суспільство

Через атаку ударних дронів на Черкаси було пошкоджений об’єкт інфраструктури
10 Вересня 2024 09:24
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дрони, Черкаси
Дрони атакували Черкаси / Telegram

Внаслідок атаки ворожих дронів на Черкаси є двоє постраждалих, пошкоджені інфраструктурний об’єкт і будинки.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

“Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БПЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків”, – зазначив голова обладміністрації.

Як зауважив Табурець, в обласному центрі травмовані двоє людей, їм надана необхідна допомога.

Також у Черкасах пошкоджені кілька будинків і об’єктів приватного бізнесу. Горіла суха рослинність.

В Уманському районі пошкоджений інфраструктурний об’єкт, а в Черкаському районі через падіння уламків горіла лісова підстилка. Пожежа ліквідована.

“Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів”, – наголосив очільник ОДА.


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