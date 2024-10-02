Суспільство

Через атаку на Ізраїль на святкування Рош га-Шана до Умані  не змогли приїхати 14 тис. хасидів
2 Жовтня 2024 15:40
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ізраїль
Хасиди в Умані / Об'єднана єврейська община в Україні

На святкування єврейського нового року Рош га-Шана до Умані прибули понад 30 тис. хасидів, однак через масований обстріл Ізраїлю Іраном ввечері 1 жовтня на святкування прибули не всі охочі.

Про це пише Об’єднана єврейська община в Україні.

Станом на ранок 2 жовтня в Умані налічувалося понад 30 тис. паломників.

Водночас зазначається, що на святкування Рош га-Шана не змогли прибути понад 14 тис. хасидів, зокрема, через обстріл Ізраїлю, внаслідок чого закрили повітряний простір та скасували авіарейси.


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