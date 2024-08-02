Суспільство

Через атаку на енергооб’єкт у Херсоні виникли перебої з електропостачанням 
2 Серпня 2024 11:30
читать на русском →
енергетика, обстріл, херсон
Ілюстративне фото / Міненерго

2 серпня окупанти атакували Херсон і поцілила в енергооб’єкт, внаслідок чого у місті виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

“Цієї ночі весь Херсон відчув перебої з електропостачанням. Під час нічних обстрілів російські окупаційні війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Електрика зникла в окремих місцях на кілька хвилин”, – написав він.

За словами очільника МВА, частина Центрального та Дніпровського районів міста була знеструмлена до 5 години ранку. Через загрозу повторних атак спеціалісти не могли вночі розпочинати ліквідацію аварії.

Зранку енергетики задіяли резервні лінії. Наразі електропостачання у місті повністю відновлено, але аварійні роботи тривають, додав Мрочко.


Актуальне відео
ТОП-новини
2 Серпня 2024 11:50

Внаслідок вибуху у кафе у Нігерії загинули 16 людей
2 Серпня 2024 10:52

72% українців вважають, що під час війни вибори проводити не можна 
2 Серпня 2024 08:44

Літак зі звільненими з РФ американцями приземлився у США 
2 Серпня 2024 07:24

Розклад Олімпійських ігор на 2 серпня
1 Серпня 2024 19:07

Генштаб опрацював пропозицію щодо мобілізації без участі ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки