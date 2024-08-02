Через атаку на енергооб’єкт у Херсоні виникли перебої з електропостачанням 

2 серпня окупанти атакували Херсон і поцілила в енергооб’єкт, внаслідок чого у місті виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

“Цієї ночі весь Херсон відчув перебої з електропостачанням. Під час нічних обстрілів російські окупаційні війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Електрика зникла в окремих місцях на кілька хвилин”, – написав він.

За словами очільника МВА, частина Центрального та Дніпровського районів міста була знеструмлена до 5 години ранку. Через загрозу повторних атак спеціалісти не могли вночі розпочинати ліквідацію аварії.

Зранку енергетики задіяли резервні лінії. Наразі електропостачання у місті повністю відновлено, але аварійні роботи тривають, додав Мрочко.