Частині жінок-депутатів дозволили виїзд за кордон: постанова Кабміну

Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад виїжджати за кордон без обмежень. Знято заборону на перетин кордону для тих, хто працює не займає посад в органах місцевого самоврядування.

Постанова №1054 від 27 серпня опублікована на сайті Кабміну.

Реклама

Реклама

Згідно з документом, заборона на перетин державного кордону України більше не стосується жінок-депутатів місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування протягом трьох днів передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких депутатів ПІБ, дату народження та посаду.

“У подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення”, — йдеться в документі.

Нагадаємо, 27 серпня прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд дозволив виїжджати за кордон жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Рішення обґрунтовано тим, що раніше жінки-депутатки місцевих рад не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку, що перешкоджало зустрічам із родичами або ввезенню в Україну допомоги для військових.