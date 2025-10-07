        Суспільство

        Частково знеструмлені Харків, Прилуки, Суми: Міненерго про наслідки нічних обстрілів

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 11:07
        Відновлення електропостачання / Фото: Харківобленерго
        Вночі та вранці 7 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Частина абонентів залишається без світла ще після попередніх обстрілів.

        Про це повідомили в Міненерго.

        У Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

        Зранку 7 жовтня росіяни завдали удару по Чернігівській області. Ціллю стало місто Прилуки.

        “Знову маємо влучання в енергетичний об’єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів”, – повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

        За даними Харківської ОВА, тимчасово знеструмлено 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.


