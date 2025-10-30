Після нічних ударів на Вінниччині запускають альтернативне опалення

У Ладижинській громаді на Вінниччині проводять заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок обстрілу РФ 30 жовтня.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Олександр Коломієць.

“Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання”, — повідомив Олександр Коломієць.

За його словами, формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги.

“Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені. Очікуємо на поновлення електропостачання після відбою. Прошу не поширювати фото та відео”, — написав Коломієць.

Нагадаємо у Ладижині знаходиться ТЕС.