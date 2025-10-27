Через обстріли та негоду в Україні діють погодинні відключення — Укренерго

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через наслідки російських обстрілів та негоду. Про це повідомило «Укренерго».

Через пошкодження енергетичної інфраструктури від ворожих ударів знеструмленими залишаються споживачі у кількох регіонах, зокрема в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі у кількох областях запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження діятимуть доти, поки система не стабілізується. Також продовжено період дії графіків обмеження потужності для промислових споживачів — з 07:00 до 19:00.

Реклама

Реклама

Негода повністю або частково знеструмила 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють безперервно, і всіх споживачів планують заживити до кінця доби.

«Укренерго» наголошує, що споживання електроенергії залишається на високому рівні. Станом на 6:00 27 жовтня воно було таким самим, як і у п’ятницю, 24 жовтня, а вечірній максимум 26 жовтня перевищив показники попередньої неділі на 1,6%.

Енергетики закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів до 22:00 та економно використовувати електроенергію, щоб підтримати стабільність енергосистеми.

Ситуація залишається динамічною — оновлення публікуються на сайтах і в соцмережах операторів систем розподілу.