        Укренерго оприлюднило графікі відключення електроенергії на 5 листопада

        Сергій Бордовський
        4 Листопада 2025 19:28
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Завтра, 5 листопада, в окремих областях застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго.

        Графіки погодинних відключень: з 07:00 до 21:00 — обсягом від 1 до 2 черг.
        Графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

        Компанія застерігає, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителям радять відстежувати повідомлення своїх обленерго та споживати електроенергію ощадливо в години наявності за графіком.

