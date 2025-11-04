Укренерго оприлюднило графікі відключення електроенергії на 5 листопада

Завтра, 5 листопада, в окремих областях застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень: з 07:00 до 21:00 — обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

Компанія застерігає, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителям радять відстежувати повідомлення своїх обленерго та споживати електроенергію ощадливо в години наявності за графіком.

