Шмигаль пояснив, що стало причиною аварії в енергосистемі

Вранці 31 січня в Україні сталося технологічне порушення в енергосистемі, яке призвело до каскадних відключень. У низці регіонів застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, о 10:42 відбулося одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, унаслідок чого були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі в Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики Укренерго працюють над відновленням електропостачання.

Очікується, що протягом найближчих годин електропостачання буде відновлено.