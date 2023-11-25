Суспільство

CBS: США постали перед загрозою навали “суперсвиней” з Канади

25 Листопада 2023 13:32
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фауна

«Суперсвині» — продукт схрещування кабанів та свійських свиней у 1980-х роках. Проблеми з тваринами почалися 2001 року, коли багато фермерів випустили їх на волю. Сьогодні поєднання високого виживання диких кабанів і плодючості домашніх свиней зробило популяцію цих тварин швидкозростаючою і важко контрольованою, повідомляє CBS News.

У США почали вживати заходів для запобігання вторгненню тварин. Зростаюча популяція «суперсвиней» у Канаді, що важко викорінюється, може перекинутися на південь від кордону країни: три штати на півночі США — Міннесота, Північна Дакота і Монтана — вже роблять кроки щодо запобігання вторгнення тварин.

Більшість «суперсвиней» поширена в канадських провінціях Альберта, Манітоба і Саскачеван, де тварини завдають серйозних проблем природі та людині.


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