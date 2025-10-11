        Суспільство

        Бєлгород переходить на віялові відключення електроенергії

        Віктор Алєксєєв
        11 Жовтня 2025 20:32
        Світла на вулицях немає практично у всьому Білгороді / Фото ПЕПЕЛ
        Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про можливі віялові відключення електрики після нічної атаки на місто. За його словами, постраждалих після ракетного удару немає, однак зафіксовано пошкодження об’єктів і транспорту.

        Гладков повідомив, що через падіння уламків збитих ракет у місті «загорілося сміття». У комерційному об’єкті вибито вікна, посічено покрівлю та фасад, пошкоджено дві автівки. У селі Таврове пошкоджено кузов легкового авто, у селищі Дубове в приватному будинку пробито дах.

        Місцеві канали пишуть про ймовірну атаку на ТЕЦ «Луч», але ця інформація не підтверджена.

        Згодом губернатор уточнив, що внаслідок атаки можливі віялові відключення електроенергії.


