Бєлгород переходить на віялові відключення електроенергії

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про можливі віялові відключення електрики після нічної атаки на місто. За його словами, постраждалих після ракетного удару немає, однак зафіксовано пошкодження об’єктів і транспорту.

Гладков повідомив, що через падіння уламків збитих ракет у місті «загорілося сміття». У комерційному об’єкті вибито вікна, посічено покрівлю та фасад, пошкоджено дві автівки. У селі Таврове пошкоджено кузов легкового авто, у селищі Дубове в приватному будинку пробито дах.

Місцеві канали пишуть про ймовірну атаку на ТЕЦ «Луч», але ця інформація не підтверджена.

Реклама

Реклама

Згодом губернатор уточнив, що внаслідок атаки можливі віялові відключення електроенергії.