Третя доба без світла: у Славутичі після атаки РФ заживили кілька об’єктів критичної інфраструктури

Після атаки російських безпілотників на Славутич 1 жовтня у місті заживили об’єкти критичної інфраструктури — водоканал, лікарню та дві школи. Житлові будинки поки залишаються без електропостачання. Славутич повністю залежить від електроенергії, оскільки там немає газопостачання.

Про це повідомляє Суспільне Київ.

За інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, головна каналізаційно-насосна станція також підключена до загальних мереж електроживлення. Усі служби комунальні служби цілодобово долають наслідки російської атаки.

“У місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та п’ять мобільних пунктів ДСНС. Сюди вже звернулося за допомогою 3035 людей, які потребують тепла, зв’язку, підтримки”, — йдеться у повідомленні.

Також у місті працюють аптеки, магазини, є продукти, на заправках є пальне. Міський голова Славутича Юрій Фомічев спростував інформацію про порожні полиці у магазинах та відсутність пального на заправках, яка шириться соцмережами.

“Проїхав по магазинах і переконався, що є продукти, вода, хліб, на заправках є пальне, є черги на заправках за газом, газовими балонами. Сьогодні не 2022 рік, логістика забезпечена і ми не в окупації і я не бачив у дворах тих, хто готує на вогнищах”, — сказав Фомічев.

Нагадаємо, що Славутич було знеструмлено внаслідок атаки РФ на електропідстанцію близько 16:00 1 жовтня. Через обстріл енергооб’єкта в Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Конфайнмент нині отримує електроенергію від аварійних дизель-генераторів.