Донеччина знеструмлена через російські обстріли енергетичної інфраструктури

Російські війська зранку знову завдали прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі Донеччини, унаслідок чого область залишилася без електропостачання. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, фахівці вже розпочали ремонтні роботи й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії. Остаточні масштаби пошкоджень і терміни відновлення поки не встановлені.

Філашкін додав, що в області продовжують працювати Пункти незламності, де мешканці можуть зігрітися, зарядити пристрої та скористатися інтернетом. Оновлену інформацію щодо відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

