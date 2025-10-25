ВСУ завдали ракетного удару по дамбі Бєлгородського водосховища – є ризик затоплення кількох сіл

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Про це повідомляють російські медіа та губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За попередніми даними, по об’єкту вдарили кілька ракет системи HIMARS. Унаслідок атаки пошкоджено кілька технічних будівель, підйомні механізми одного зі шлюзів та гребінь дамби. Водночас сама споруда не зруйнована, загрози підтоплення прилеглих населених пунктів наразі немає.

Повідомляється про двох поранених — цивільного чоловіка та співробітника Росгвардії. В обох множинні уламкові поранення.

Реклама

Реклама

Унаслідок атаки пошкоджено кілька технічних будівель, підйомні механізми одного зі шлюзів та гребінь дамби / Фото із соцмереж

Губернатор Гладков підтвердив факт удару і заявив, що повторна атака може призвести до руйнування дамби та ризику затоплення кількох сіл, де проживає близько тисячі людей. Місцевій владі наказано підготувати пункти тимчасового розміщення у Бєлгороді для мешканців, яким загрожує евакуація.

Удар по дамбі став ще одним епізодом у серії вибухів і атак, які останнім часом дедалі частіше відбуваються на території прикордонних регіонів Росії.