Завдано удари по енергетиці Бєлгорода: в центрі зникло світло, повідомляють про перебої з водою

Перші повідомлення у місцевих пабліках про вибухи надійшли близько 18:30. За ними послідували заяви про влучання в електропідстанцію «Луч» у Бєлгороді, після чого над місцем удару піднявся дим. О 18:35 губернатор В’ячеслав Гладков оголосив «ракетну небезпеку» по всій області та закликав людей спуститися в укриття і не залишати їх до сигналу про відбій.

За подальшими повідомленнями, ще одна ракета влучила в підстанцію в районі Крейда. Дим було видно в центрі міста, а також у районі ТЕЦ поблизу залізничного вокзалу, куди, за наявною інформацією, теж припав один із ударів; о 18:50 спостерігали дим над Бєлгородською ТЕЦ. У центрі міста зникло електропостачання, у кількох районах піднімаються клуби диму.

Оновлено: на окремих вулицях Харьковської гори повідомляють про зникнення води. За повідомленнями місцевих каналів і користувачів, перебої з водопостачанням фіксуються майже в усіх районах Бєлгорода. Офіційні служби наслідки ударів уточнюють.

Реклама

Реклама

Під час ракетного обстрілу в місті пролунало чотири потужні вибухи, повідомляють очевидці. “Ймовірно, всі чотири ракети досягли цілей і не були збиті системою ППО”.