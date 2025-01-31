Політика

Бундестаг відхилив законопроект про посилення міграційної політики в Німеччині
31 Січня 2025 18:46
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Будівля Бундестагу / Фото: pixabay
Будівля Бундестагу / Фото: pixabay

У Бундестазі відбулося голосування щодо законопроекту опозиційного альянсу ХДС/ХСС, який передбачав серйозне посилення законів про біженство та міграцію в Німеччині. Більшість депутатів (350) виступили проти законопроекту, повідомляє німецьке видання tagesschau.

Автори законопроекту вимагали встановити не тільки контроль, а й обмеження припливу іноземців. Крім того, у документі пропонувалося припинити возз’єднання сімей за запитом заявників у Німеччині, яким не схвалили прохання про притулок, але які можуть залишитися в країні з інших причин. Також законопроєкт розширював повноваження поліції, дозволяючи їй подавати заяви про затримання та взяття під варту іноземців, які підлягають депортації. 

Крім ХДС/ХСС на підтримку законопроєкту виступали депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП), а також депутати від ультраправої “Альтернативи для Німеччини” (АдН).

Проти законопроєкту виступили правлячі Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і “Зелені”.


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