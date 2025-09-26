Будівництво укриття на Житомирщині: громада переплатила понад два мільйони, посадовцю повідомили про підозру

Поліцейські Житомирщини розслідують оборудки під час зведення захисного приміщення, внаслідок яких громада зазнала збитків на суму близько 2,4 млн грн.

Слідство встановило, що у 2023 році між комунальним підприємством однієї з громад Житомирського району та приватною компанією був укладений договір на будівництво укриття. За технічний нагляд відповідав 42-річний інженер. Упродовж червня 2023 – квітня 2024 років він своїми підписами та печатками підтверджував достовірність вартості матеріалів і виконаних робіт, хоча фактично перелік робіт у документах не відповідав умовам договору. Це призвело до переплати підряднику понад 2,38 млн грн.

Днями слідчі повідомили інженеру про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та штрафами.

Реклама

Реклама

Правоохоронці також встановлюють інших можливих учасників схеми. Досудове розслідування триває.