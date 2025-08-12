Будівництво фортифікацій на Харківщині: суд зобов’язав підрядника повернути 900 тис. грн

Суд зобов’язав підрядника, який будував фортифікаційні споруди на Харківщині, повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови контракту.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у лютому 2024 року обласний департамент уклав із ТОВ договір на 22 млн грн. Підрядник отримав аванс 9,9 млн грн для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт мав підтвердити витрати актами або повернути невикористані кошти.
Попри стратегічне значення об’єкта та неодноразові нагадування замовника, роботи виконані із порушенням строків, а залишок грошей не повернуто.
Рішення про стягнення ухвалив Господарський суд Харківської області.