Будівництво фортифікацій на Харківщині: суд зобов’язав підрядника повернути 900 тис. грн

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі , у лютому 2024 року обласний департамент уклав із ТОВ договір на 22 млн грн. Підрядник отримав аванс 9,9 млн грн для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт мав підтвердити витрати актами або повернути невикористані кошти.

Суд зобов’язав підрядника, який будував фортифікаційні споруди на Харківщині, повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови контракту.