Будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно, – Сирський

В операційній зоні угруповання військ “Курськ”, у передмісті Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Росія продовжує свій наступ на Курському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону та перенести бойові дії на Сумщину й Харківщину, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські війська зазнали значних втрат. З початку Курської операції (6 серпня 2024 року) загальні втрати ворога становлять понад 54,9 тисяч осіб, з них понад 22,2 тисячі – безповоротні.

Також знищено або пошкоджено близько 2,1 тисячі одиниць техніки, зокрема 90 танків, 654 бронемашини, один літак і два гелікоптери.

Сирський зазначив, що російська авіація завдала безпрецедентну кількість ударів по власній території.

“У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження”, – зазначив головком.

Станом на 18:00 українські війська відбили вісім штурмових атак противника.

“Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно”, – підсумував Сирський.