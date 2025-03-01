Буданов зустрівся з Подерв’янським та подякував за підтримку розвідників

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся з українським художником, драматургом та письменником Лесем Подерв’янським і подякував Митцю за системну підтримку воїнів-розвідників. Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережах.

Буданов зазначив, що Подерв’янський бере активну участь у благодійній ініціативі “Маґури” для ГУР МО України. Також вони обговорили, що, попри скептичне ставлення росіян до сили слова, українські ударні морські платформи, які нещодавно отримали ракетне озброєння, “висловлюються” вельми переконливо.

Глава воєнної розвідки також відзначив популярність творчості Подерв’янського серед українських військових, які часто знаходять у його творах влучні цитати для різних ситуацій. Він завершив допис словами: “Перефразовуючи класика – тож геть песимізм!”

На згадку про зустріч Буданов подарував Лесю Подерв’янському нагородний ніж, охарактеризувавши його як “гострий, мов його мистецька манера”.

Фраза “тож нах*й песимізм” походить з твору Леся Подерв’янського “Про песимізм”.Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся з українським художником, драматургом та письменником Лесем Подерв’янським і подякував Митцю за системну підтримку воїнів-розвідників. Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережах.

Буданов зазначив, що Подерв’янський бере активну участь у благодійній ініціативі “Маґури” для ГУР МО України. Також вони обговорили, що, попри скептичне ставлення росіян до сили слова, українські ударні морські платформи, які нещодавно отримали ракетне озброєння, “висловлюються” вельми переконливо.

Глава воєнної розвідки також відзначив популярність творчості Подерв’янського серед українських військових, які часто знаходять у його творах влучні цитати для різних ситуацій. Він завершив допис словами: “Перефразовуючи класика – тож геть песимізм!”

На згадку про зустріч Буданов подарував Лесю Подерв’янському нагородний ніж, охарактеризувавши його як “гострий, мов його мистецька манера”.

Кирило Буданов вручив Лесеві Подерв’янському нагородний ніж / Фото @ChiefUkrDIU

Фраза “тож нах*й песимізм” походить з твору Леся Подерв’янського “Про песимізм”.