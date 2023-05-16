Буданов прокоментував заяви про контрнаступ і про Пригожина

Глава української розвідки Кирило Буданов дав зрозуміти, що за допомогою заяв про швидкий контрнаступ Україна хоче дезорієнтувати супротивника.

“Це призведе до того, що противник не розумітиме, що сталося”, – сказав Буданов, додавши, що вже найближчим часом усі зможуть побачити, які наслідки це матиме.

При цьому Буданов визнав, що таким чином дизорієнтується українське суспільство. Але, за його словами, ця проблема не є пріоритетною.

“Потрібно поставити інше питання – що важливіше – заплутати супротивника, чи ризикнути тим, що хтось в Україні це неправильно зрозуміє? Як на мене, відповідь очевидна – заплутати супротивника”, – сказав голова української розвідки.

Буданов також дав зрозуміти, що Україна причетна до ліквідації відомих росіян.

“Ми дістали вже багатьох, зокрема публічних, медійних особистостей”, – сказав Буданов.

При цьому він не став підтверджувати чи спростовувати причетність України до підриву Захара Прилепіна в Росії.

Буданов також висловив компліменти на адресу куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Він сказав, що 80% того, що каже Пригожин – це правда.

На його думку, те, що заявляє Пригожин на адресу міноборони РФ, – це не інформаційно-психологічна спецоперація росіян.

Буданов каже, що ПВК «показала максимальну ефективність, тоді як міноборони РФ – максимальну неефективність».