Політика

Буданов прокоментував чутки про своє звільнення
29 Листопада 2024 12:40
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов / Фото: ГУР МО

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував чутки про своє звільнення, назвавши їх “черговим вкидом”.

Про це він заявив у коментарі для ВВС Україна.

“Це не перший раз, коли поширюються подібні наративи. Їх активно тиражували як у нашому інформаційному просторі, так і через російську пропаганду. Подібні вкиди є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію”, — підкреслив Буданов.

Щодо роботи із Офісом президента, очільник розвідки запевнив, що його робочий формат співпраці з президентом Володимиром Зеленським є “звичайним і злагодженим”. За словами Буданова, він майже щодня звітує главі держави про ситуацію на фронті та виконання завдань.

Коментуючи нещодавні погрози президента РФ Володимира Путіна про можливі удари новими видами ракет, Буданов наголосив, що це спроби зірвати будь-які кроки України, спрямовані на завершення війни.

Раніше ЗМІ писали, що в Офісі президента нібито розглядають можливість заміни Буданова. Це рішення начебто лобіюють керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад, якого планують призначити замість чинного очільника ГУР.


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