Політика

Буданов обіцяє Москві швидку відповідь на сьогоднішній наліт на Київ

29 Травня 2023 15:32
80
читать на русском →
буданов

Глава української розвідки Кирило Буданов пригрозив швидкою відповіддю на обстріл Києва.

“Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть принесе ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Незабаром все побачать”, ― заявив Буданов, коментуючи сьогоднішній обстріл Києва.

Раніше у КМВА заявили про зміну тактики обстрілів Києва. Це перший денний обстріл після 15-ти нічних обстрілів з початку травня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Травня 2023 16:18
27

Рада підтримала законопроект, що встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
29 Травня 2023 15:32
80

Буданов обіцяє Москві швидку відповідь на сьогоднішній наліт на Київ
29 Травня 2023 15:01
56

Мінекономіки пропонує суттєво підвищити “мінімалку”
29 Травня 2023 13:55
118

Над Київщиною знищено 11 крилатих та балістичних ракет – Залужний
29 Травня 2023 13:10
92

РФ обстріляла Ківшарівку на Харківщині: поранені шестеро людей, серед яких діти та вагітна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки