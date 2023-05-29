Буданов обіцяє Москві швидку відповідь на сьогоднішній наліт на Київ

Глава української розвідки Кирило Буданов пригрозив швидкою відповіддю на обстріл Києва.

“Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть принесе ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Незабаром все побачать”, ― заявив Буданов, коментуючи сьогоднішній обстріл Києва.

Буданов отреагировал на сегодняшний российский обстрел. pic.twitter.com/20tSTBozyT — Головне в Україні (@glavnoe_ua) May 29, 2023

Раніше у КМВА заявили про зміну тактики обстрілів Києва. Це перший денний обстріл після 15-ти нічних обстрілів з початку травня.