Буданов нагородив Ані Лорак нагрудним знаком, а українці від щирого серця подякували співачці

У вівторок вранці безпілотники атакували Москву – на одному зі збитих БПЛА був “привіт” від української співачки Ані Лорак, яка більше року мовчала про війну в Україні та продовжувала гастролювати містами РФ.

Фото було опубліковано у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Варто зазначити, що у першоджерелі фотографію видалили, але інші паблики вже встигли підхопити та поширити новину.

На опублікованому знімку видно частину збитого дрона, на якому наклейка з написом “Ані Лорак. Фонд помсти”.

Коментатори бурхливо відреагували на інцидент та почали змагатися у креативності.

Більшість просто сміялися, а інші “дякували” Кароліну за бомбардування Рубльовки дронами та відзначили її “патріотизм”. Один із користувачів соцмереж навіть виклав документ за “підписом” начальника ГУР МО Кирила Буданова про нагородження Ані Лорак знаком “Відзнака Служби зовнішньої розвідки України”.

Facebook співачки заполонили коментарі вдячних українців:

Зазначимо, що Лорак за час повномасштабної війни жодного разу не згадала про агресію окупантів і продовжує жити і виступати в Росії.