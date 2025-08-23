Британська волонтерка загинула в Україні внаслідок удару російського дрона

В Україні загинула британська волонтерка Енні Луїс Марффі, пише The Times з посиланням на місцеві правоохоронні органи. Її тіло залишилося на території активних бойових дій, що ускладнює його евакуацію. Родина жінки скаржиться на відсутність допомоги з боку британських владних структур.

Енні Луїс Марффі вирушила до Польщі наприкінці травня, супроводжувана колишнім солдатом із Уельсу, який захворів і повернувся до Великої Британії для лікування. Волонтерка планувала доставити гуманітарну допомогу до Краматорська на сході України, хоча організація Aid Ukraine рекомендувала їй привезти вантаж до Львова на заході країни.

Реклама

Реклама

З 4 червня контакт з Марффі було втрачено. Востаннє вона спілкувалася з родиною 8 червня та з організаторами місії 10 червня. За даними Aid Ukraine, 11 червня вона потрапила на трасу біля Бахмута, яку вважають контрольованою російськими силами «зоною вбивств», де по неї вдарив дрон.

За словами засновниці Aid Ukraine Катаржини Билок, наявні відеодокази підтверджують загибель волонтерки, і інцидент розслідується як військовий злочин. Однак через місце перебування тілесних залишків місцева поліція не може видати свідоцтво про смерть.

Діти Енні Марффі неодноразово зверталися до британського МЗС, проте отримували відповіді, що питання не входить до його компетенції. Син волонтерки Чарлі Луїс Марффі зазначив, що родина не звинувачує нікого, але засмучена відсутністю допомоги та бюрократичними перешкодами.