Політика

Британська розвідка присвятила свій звіт самоволкам серед російських військових

24 Травня 2023 10:50
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Британська розвідка

Британська розвідка, спираючись на дослідження незалежних російських ЗМІ, розповідає про те, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільний звільнення з частини особового складу, ця цифра більша, ніж за весь 2022 рік.

Російські військові намагалися підтримувати дисципліну під час операцій в Україні, але проблеми із цим, ймовірно, погіршилися після “часткової мобілізації” з вересня 2022 року.

Інформація із судів говорить про те, що більшість військових, яких визнали винними, отримали умовні строки. Це означає, що їх можна перевести на війну в Україні.

Міноборони Росії, підтримуючи дисципліну, фокусувалося на патріотичному вихованні, але це не усунуло справжніх причин розчарування солдатів, йдеться у зведенні.


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