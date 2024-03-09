Економіка

Британська розвідка проаналізувала перспективи нафтопереробної галузі РФ

9 Березня 2024 13:01
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Британська розвідка, росія
Нафтопереробний завод в Омську, Росія, 12 березня 2023 року / Фото Reuters

1 березня 2024 року Росія ввела шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту. Постановою Уряду РФ відновлюється експортне ембарго, яке спочатку діяло з 21 вересня 2023 року по 17 листопада 2023 року.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Великої Британії.

Цілком імовірно, вважає відомство, що нафтопереробні потужності Росії були тимчасово скорочені через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії.

“Заборона на експорт знизить тиск на постачання і дасть змогу Росії провести ремонт своїх нафтопереробних заводів. Ремонт, ймовірно, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції завадили імпорту деяких необхідних компонентів”, – вважають британські аналітики.

У розвідці Великої Британії впевнені, що російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні президентських виборів у Росії, які відбудуться 15-17 березня.


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