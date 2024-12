Британська розвідка підтвердила ураження ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму

Британська розвідка підтвердила успішний удар Збройних Сил України по російському ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму огляді від 9 грудня, українські сили знищили елементи російської системи протиповітряної оборони С-400 неподалік Сімферополя.

Подія сталася 29 листопада 2024 року. Зафіксовані знімки свідчать про дві великі вирви діаметром приблизно 13,5 метра, розкидані уламки, а також п’ять автомобілів аварійно-рятувальних служб.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація про вибух і подальшу детонацію ракетного палива в населеному пункті Курганне, розташованому у Сімферопольському районі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zlsmy25T9O#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VaabVdyc9N