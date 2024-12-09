Суспільство

Британська розвідка підтвердила ураження ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму
9 Грудня 2024 13:33
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Британська розвідка підтвердила успішний удар Збройних Сил України по російському ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму огляді від 9 грудня, українські сили знищили елементи російської системи протиповітряної оборони С-400 неподалік Сімферополя.

Подія сталася 29 листопада 2024 року. Зафіксовані знімки свідчать про дві великі вирви діаметром приблизно 13,5 метра, розкидані уламки, а також п’ять автомобілів аварійно-рятувальних служб.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація про вибух і подальшу детонацію ракетного палива в населеному пункті Курганне, розташованому у Сімферопольському районі.


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